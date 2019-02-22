Скачать
Пятница, 22.02.2019
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
Порошенко, Грибаускайте и Дуда обсудили дополнительные санкции против РФ
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
День в ООС: Десять обстрелов, из них шесть из запрещенного оружия
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Свитолина не сыграет в финале турнира в Дубае (Видео)
Новые актеры в ролях Меган Маркл и принца Гарри: поклонники не считают выбор удачным
Поклонникам сериала "Форс-мажоры" не понравились новые актеры

Появились фото нового кроссовера Subaru

Появились фото нового кроссовера Subaru
08:58 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Модель будет называться Viziv Adrenaline, и концепт представят уже в марте.

Женевский салон всегда становился местом рождения смелых и неординарных решений. На этот раз очередь дошла до марки Subaru. Бренд намеревался привезти сюда компактный кроссовер после размещения первого тизера в сети. 

Публике осталось ждать недолго. Эксперты сразу заметили большой клиренс и наличие видеокамер вместо стандартных боковых зеркал. Такое инженерное решение лично никого не удивило. Вряд ли в ближайшие 3 года кто-то из производителей рискнет запустить массовое производство авто с камерами на месте зеркал.

Что будет у нового SUV? Паркетник внешне изменится за счет рельефного капота и выштамповок на кузове. Такое решение Subaru принимают впервые для модельного ряда и данного сегмента. LED-оптика имеет необычную С-образную форму. Аналогичное решение присутствовало у Viziv. По технической части о серийном образце известно следующее: бензиновый двигатель, гибридный привод. Ходовую часть специалисты Subaru не стали раскрывать.

Появились фото новой Mazda 3 MPS

Кроме Viziv Adrenaline, на подиуме японской марки засветится сразу два электрокара. Они направлены на завоевание европейского рынка. Пока что вся информация об электрокарах не разглашается. Единственное, о чем заявило представительство Subaru, так это соблюдение традиции конструкции мотора e-Boxer. Что заслуживает внимания, так это ценовая политика. Японцы пообещали сделать «электрички» чуть доступнее большинства конкурентов. Хотя знаю марку, можно ожидать высокие цены на обслуживание.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Subaru, Кроссоверы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: на выходных в Украине резко ухудшится погода
02 В Украине изменились правила выезда детей за границу
03 В Киеве в канаве нашли труп голой женщины
04 Динамо 1:0 Олимпиакос: события матча (Видео)
05 "Внеземное оборудование сожжет четверть планеты" - говорят ученые
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Британские консерваторы обсуждают отставку Мэй
Дело Омеляна направлено в суд
Дело Омеляна направлено в суд
Весной украинцев дважды ждут &quot;длинные выходные&quot;
Весной украинцев дважды ждут "длинные выходные"
&quot;Евровидение 2019&quot;: андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
"Евровидение 2019": андрогин из Франции представит свою песню на нацотборе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь