Появились фото нового кроссовера Subaru

Модель будет называться Viziv Adrenaline, и концепт представят уже в марте.

Женевский салон всегда становился местом рождения смелых и неординарных решений. На этот раз очередь дошла до марки Subaru. Бренд намеревался привезти сюда компактный кроссовер после размещения первого тизера в сети.

Публике осталось ждать недолго. Эксперты сразу заметили большой клиренс и наличие видеокамер вместо стандартных боковых зеркал. Такое инженерное решение лично никого не удивило. Вряд ли в ближайшие 3 года кто-то из производителей рискнет запустить массовое производство авто с камерами на месте зеркал.

Что будет у нового SUV? Паркетник внешне изменится за счет рельефного капота и выштамповок на кузове. Такое решение Subaru принимают впервые для модельного ряда и данного сегмента. LED-оптика имеет необычную С-образную форму. Аналогичное решение присутствовало у Viziv. По технической части о серийном образце известно следующее: бензиновый двигатель, гибридный привод. Ходовую часть специалисты Subaru не стали раскрывать.

Кроме Viziv Adrenaline, на подиуме японской марки засветится сразу два электрокара. Они направлены на завоевание европейского рынка. Пока что вся информация об электрокарах не разглашается. Единственное, о чем заявило представительство Subaru, так это соблюдение традиции конструкции мотора e-Boxer. Что заслуживает внимания, так это ценовая политика. Японцы пообещали сделать «электрички» чуть доступнее большинства конкурентов. Хотя знаю марку, можно ожидать высокие цены на обслуживание.