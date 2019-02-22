RE Amemiya: главный офис популярных роторных моторов в Японии (Фото) В тюнинге роторных Mazda детище Исами Амемии - RE Amemiya имеет колоссальное влияние и известно далеко за пределами Японии. Фанаты роторных машин хотя бы раз, но видели на фото главный офис компании в городе Томисато, префектура Чиба, в котором каждый предмет говорит о истории и славе RE Amemiya.