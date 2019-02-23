Интерьер модели имеет новые варианты отделки.

Шведский бренд представил обновленный полноразмерный паркетник XC90.

Внешность обновленного Volvo XC90 отличается от предшественника иной решеткой радиатора, новой гаммой расцветок кузова, а также линейкой колесных дисков. Интерьер модели имеет новые варианты отделки. Кроме этого рестайлинговый XC90 теперь доступен с шестиместным салоном, притом что ранее предлагались только четырехместный вариант Excellence, а также пяти- и 7-местная конфигурация.

Что касается технических характеристик, то новинку оснастили системой рекуперации кинетической энергии при торможении. Также сообщается, что новый электродвигатель позволяет на 15% сократить расход топлива и минимизировать вредные выбросы в городском режиме движения. Новые силовые агрегаты с системой рекуперации в гамме Volvo XC90 получат дополнительное обозначение литерой "B".