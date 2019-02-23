Японская компания выпустила внедорожник Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi представила бюджетную модификацию внедорожника Pajero Sport.

Новинка, получившая название Mitsubishi Shogun Sport, будет предназначаться для рынка Великобритании. Внедорожник получил только два кресла - водительское и переднего пассажира. Все остальное пространство салона занимает ровная площадка для размещения груза. Стекла задних дверей и окон были заменены пластиковыми заглушками.

Mitsubishi Shogun Sport способен разместить на борту грузы длиной до 1 920 мм и шириной до 1 000 мм. Объем всего отсека составляет 1 488 литров, а грузоподъёмность внедорожника достигла 605 кг.

В движение автомобиль приводится 2,4-литровым 4-цилиндровым дизельным мотором, генерирующим 181 лошадиную силу и 430 Нм крутящего момента. Совместно с силовым агрегатом работает 8-скоротсная автоматическая КПП и полный привод Super Select II.

Отметим, что подобные модели имеют серьезные льготы в Англии. Стоимость нового внедорожника Mitsubishi Shogun Sport составляет 32 504 фунтов.