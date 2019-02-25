Geely показала доступного конкурента Tesla Model 3

От нового электрокара Geely можно было бы ожидать небольшого подражания будущему конкуренту Tesla Model 3, однако компания пошла собственным путем.

Стоит признать, что китайские производители становятся все более оригинальными и все больше отходят от "копирования" и заимствования идей.

Geely GE11 получил "космический" дизайн с большим "парящим" дисплеем на центральной панели, небольшим экраном панели приборов, двухспицевый руль, органы управления трансмиссией и системами автомобиля на центральном тоннеле, а также блок климатической системы немного развернутый к водителю.

Для создания "зеленого" GE11 используется совершенно новая платформа, которая разработана именно под электрическую силовую установку. Габариты GE11: длина - 4 736 мм, ширина - 1 804 мм, высота - 1 503 мм, колесная база - 2 700 мм.

Предполагается, что в качестве силового агрегата будет предложен единственный электромотор с мощностью до 177 лошадиных сил, что обеспечит максимальную скорость до 150 км/ч.

Несмотря на то, что модель еще не представлена, серийное производство начнется уже в марте 2019 года. Сама же модель будет доступна не только на рынке Поднебесной, но и в Америке с Европой.