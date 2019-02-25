Фото нового Peugeot перед официальным выходом

Мы с вами имеем возможность оценить автомобиль до его публичной премьеры.

Новое поколение компактного хэтчбека нацелено на европейский рынок, и будет предлагаться с бензиновыми, дизельными и полностью электрическим вариантами, причем последний внешне будет мало чем отличаться от обычных версий.

Дизайн нового поколения 208-го наследует более чистые линии своих старших братьев — моделей 308 и 508, с передней частью, оснащенной парой светодиодных дневных ходовых огней в виде клыков.

Peugeot 208

Также было опубликовано первое изображение интерьера хэтчбека, и здесь также видна последовательность Peugeot, придавшего маленькому автомобилю черты, присущие более дорогим моделям, включая рулевое колесо маленького диаметра, цифровую панель приборов, и множество глянцевой черной отделки в сочетании с широким дисплеем информационно-развлекательной системы.

Peugeot 208

Новый 208-й построен на новейшей архитектуре CМP PSA, и ожидается, что он будет использовать тот же электрический силовой агрегат, что и DS3 Crossback E-Tense, состоящий из электродвигателя мощностью 134 л.с. и аккумуляторной батареи на 50 кВт с дальностью пробега на одной зарядке около 300 километров.