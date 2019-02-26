Названы семь редких моделей Volkswagen

Эксперты составили список, в него вошли семь редких автомобилей Volkswagen, о которых мало кому известно.

В 1968 году производитель выпустил модель Volkswagen 411, которая была доступна в трех вариантах, предлагались двух- или четырехдверный седан-лифтбек или трехдверный универсал. Над дизайном работали итальянские специалисты.

Совместным проектом Volkswagen и Porsche в 1969 году стало транспортное средство Volkswagen Porsche 914, оно приводилось в движение 1,7-литровым бензиновым агрегатом отдачей 80 лошадиных сил, позже стал доступен вариант с 2-литровым агрегатом на 110 "лошадей".

В июне 1972 года с конвейера бразильского завода Volkswagen сошла модель Volkswagen SP2, которая была доступна только на внутреннем авторынке. Несмотря на популярность авто, в 1976 году его сняли с производства.

Volkswagen Iltis или Type 183 был разработан для вооруженных сил в 1978 году, год спустя он стал победителем ралли "Париж-Дакар".

Над Volkswagen Golf g60 Limited работали специалисты спортивного подразделения концерна, всего был выпущен 71 экземпляр.

В период с 1993 по 1997 годы компания выпускала модель Logus, который представлял собой перелицованный Ford Escort четвертого поколения.

В 1996 году производитель выпустил 264 экземпляра малоизвестной модели Golf 3 Harlekin.