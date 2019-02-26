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Названы лучшие модели машин для мужчин в кузове "купе"

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Названы лучшие модели машин для мужчин в кузове "купе"
11:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Существует огромное множество моделей и типов кузова на различный вкус.

Лучшим подарком для мужчины на любой праздник можно назвать автомобиль. 

Некоторые скажут, что кузов "купе" создан для эгоистов - кроме водителя и переднего пассажира комфорт больше ждать некому. Однако, мужчины тоже любят шустрые 2-дверные машины и потому эксперты составили подборку из самых подходящих моделей.

Несомненно, первое место занимает Chevrolet Corvette ZR1 с компрессорным 6,2-литровым V8, мощность которого составляет 765 л.с. Второе место занимает Porsche 718 Cayman, под капотом которого спрятан 2,0-литровый 300-сильный агрегат. Работает силовая установка в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией, что непременно можно назвать атрибутом настоящего мужчины. Замыкает первую тройку Nissan 370Z. Этот спорткар получил 3,7-литровый V6 мощностью 328 л.с. А брутальный дизайн и скоростные характеристики модели подойдут как офисному работнику, так и директору крупной фирмы.

 

Названы семь редких моделей Volkswagen

На четвертом месте эксперты расположили купе Toyota GT86, которое ушло с российского рынка еще в 2016 году. Поэтому в данном случае речь идет только о подержанной машине. А замыкает первую пятерку британский Jaguar F-Type. Покупатели могут выбрать из трех модификаций силовых установок: 2,0-литровой наддувной "четверки" Ingenium мощностью 300 л.с., а также 3,0-литровых V6 с отдачей 340 л.с. или 380 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Привод - задний или полный.

Также в рейтинг вошел немецкое премиальное купе Mercedes-Benz SL и баварское BMW M2 в модификации Competition. Оба эти автомобиля смогут благодаря их спортивным повадкам и стильному дизайну.

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