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Названа дата выхода кроссовера Citroen C3-XR

Названа дата выхода кроссовера Citroen C3-XR
21:31 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В Citroen назвали дату старта продаж рестайлингового Citroen C3-XR.

Поклонники марки из Поднебесной смогут приобрести субкомпактный кроссовер в салонах официальных дилеров уже 14 марта.

Напомним, Citroen C3-XR, в основу которого легла "тележка" PF1, французский автопроизводитель создавал специально для китайского рынка. С этой моделью автомобилисты Китая познакомились еще в 2014-ом, когда был организован дебют новинки.

Расширять географию продаж компакт-кросса марка, по всей видимости, не собирается.

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По прогнозам экспертов, за обновленный C3-XR "поднебесным" покупателям придется выложить, как минимум, 108 900 юаней.

После апргрейда Citroen C3-XR обзавелся новой внешностью (модель стала похожа на полноразмерные паркетники марки), а также измененной моторной гаммой. Так, рестайлинговая версия утратила 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 167 л.с.

Известно, что клиентам предложат машины с дофорсированным турбомотором на 1,2 литра, а также 1,6-литровым "атмосферником" с отдачей 117 "лошадей".

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Салон SUV тоже подвергся доработке. Теперь здесь красуются мультимедиа с "подросшим" сенсорным дисплеем, измененная передняя панель, а также двухцветная обивка, которую снабдили вставками из кожи.

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Фото, Дата выхода, 14 марта, Citroen C3-XR, Салон SUV.
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