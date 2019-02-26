Появились первые фото Porsche 911 Cabriolet

В Сети были опубликованы первые фотографии, на которых изображен кабриолет Porsche 911 Carrera S Cabriolet 2020 модельного года.

Особенностью фото стала демонстрация полного пакета доработок в исполнении Porsche Exclusive мануфактура.

И первой заметной особенностью является уникальный цвет кузова Aventurine Green Metallic, доступный исключительно по программе кастомизации.

Также кабриолет получил новые накладки на пороги Sport Design, которые подчеркивают и без того красивый стиль автомобиля, а также уникальные легкосплавные разноразмерные диски (20 дюймов впереди и 21 дюйм сзади).

Внутри есть отделка деревом Paldao с открытыми порами, которая украшает приборную панель, центральную консоль, дверные панели и заднюю часть сидений. Еще можно отметить много мелких деталей, еще больше добавляющих "немецкий" стиль.

Напомним, что новый Porsche 911 Cabriolet предлагается с 3,0-литровым битурбированным мотором, способным развивать до 443 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия. Разгон до "сотни" занимает всего 3,4 секунды.