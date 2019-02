MWC 2019: С автомобилем будущего от BMW можно будет общаться "как с другом"

В 2018 году компания BMW рассказала о концепции iNext, следуя которой она хочет сделать салоны автомобилей любимым местом людей. Инженеры намерены достичь этого, максимально упростив управление музыкой, кондиционером, навигатором и другими функциями. Первый шаг к этому был сделан на выставке MWC 2019 — компания продемонстрировала технологию Natural Interaction, включающую в себя три средства связи с автомобилем. Представители фирмы уверяют, что благодаря ей водители смогут общаться с искусственным интеллектом "как с другом".

В тройку средств связи Natural Interaction входят голосовые команды, жесты и взгляды пользователя. Водителю не придется заходить в настройки для выбора предпочитаемого средства — система будет самостоятельно распознавать используемый вариант и немедленно выполнять инструкции. Считается, что наличие сразу нескольких методов коммуникации с автомобилем избавит от многих проблем: например, в заполненном шумными пассажирами салоне водителю будет легче сделать жест, чем произнести команду.

At the #MWC19, the #BMWGroup offers visitors the opportunity to experience #BMW Natural Interaction via #VR. A specially-designed spatial concept & VR goggles are used to create a realistic experience that shows the new possibilities during a ride in the #BMW Vision #iNEXT. pic.twitter.com/GdbSmBUEh2

— BMW Group (@BMWGroup) 25 февраля 2019 г.