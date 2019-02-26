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MWC 2019: С автомобилем будущего от BMW можно будет общаться "как с другом"

MWC 2019: С автомобилем будущего от BMW можно будет общаться "как с другом"
02:35 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

С автомобилями BMW можно будет общаться "как с друзьями".

В 2018 году компания BMW рассказала о концепции iNext, следуя которой она хочет сделать салоны автомобилей любимым местом людей. Инженеры намерены достичь этого, максимально упростив управление музыкой, кондиционером, навигатором и другими функциями. Первый шаг к этому был сделан на выставке MWC 2019 — компания продемонстрировала технологию Natural Interaction, включающую в себя три средства связи с автомобилем. Представители фирмы уверяют, что благодаря ей водители смогут общаться с искусственным интеллектом "как с другом".

В тройку средств связи Natural Interaction входят голосовые команды, жесты и взгляды пользователя. Водителю не придется заходить в настройки для выбора предпочитаемого средства — система будет самостоятельно распознавать используемый вариант и немедленно выполнять инструкции. Считается, что наличие сразу нескольких методов коммуникации с автомобилем избавит от многих проблем: например, в заполненном шумными пассажирами салоне водителю будет легче сделать жест, чем произнести команду.

 

Список возможностей BMW Natural Interaction:

  • Открытие и закрытие окон и люка на крыше;
  • Регулировка вентиляционных отверстий;
  • Навигация по информационно-развлекательной системе;
  • Получение информации о заведениях в поле зрения автомобиля;
  • Информация о доступности и стоимости парковки.

MWC 2019: зубная щетка Oral-B с искусственным интеллектом

Искусственный интеллект также будет изучать привычки каждого водителя. Скорее всего, он будет заранее знать какой метод общения выберет водитель и какую функцию попросит выполнить, что существенно повысит скорость его отклика. В целом, идея очень напоминает концепты "автомобилей будущего" других компаний — стоит только вспомнить проект электрического Mercedes-Maybach.

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BMW, Искусственный интеллект, Автомобиль будущего, MWC 2019.
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