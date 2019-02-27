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В Сети показали гибридный Chevrolet

В Сети показали гибридный Chevrolet
11:22 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay

Chevrolet Volt первого поколения оказался надежным и долговечным.

Американец Эрик Белмер проехал на своем красном гибридном Chevrolet Volt 467 838 миль (это более 752 тыс. км). В качестве подтверждения этого Белмер разметил в интернете фотографию одометра своего Volt.

В рабочие дни Эрик Белмер проезжает на Chevrolet Volt примерно 354 км. На работу около 177 км, и столько же обратно домой. 

В целом Белмер доволен своим автомобилем. Правда, у него были некоторые проблемы после 640 000 км пробега. Но ремонт прошел быстро, и сейчас Volt в неплохом состоянии. Насколько может неплохим быть состояние автомобиля после 752 тыс. км пробега.

Самые большие ежегодные расходы на него – замена шин. Что, собственно, не удивительно, учитывая частоту использования машины. 

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"Volt – это машина моей мечты. Ездить на нем каждый день – одно удовольствие", сказал Белмер.

Сейчас Chevrolet Volt ездит практически только на бензиновом двигателе, так как электромотор стало невозможно использовать после того, как появилась проблема с батареей. Есть у гибрида и другие проблемы. Но более 752 тыс. км пробега – это впечатляющая цифра для любого автомобиля.

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Автомобили, Chevrolet, Авто, Chevrolet Volt, Гибридный Chevrolet.
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