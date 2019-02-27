В Сети показали гибридный Chevrolet

Chevrolet Volt первого поколения оказался надежным и долговечным.

Американец Эрик Белмер проехал на своем красном гибридном Chevrolet Volt 467 838 миль (это более 752 тыс. км). В качестве подтверждения этого Белмер разметил в интернете фотографию одометра своего Volt.

В рабочие дни Эрик Белмер проезжает на Chevrolet Volt примерно 354 км. На работу около 177 км, и столько же обратно домой.

В целом Белмер доволен своим автомобилем. Правда, у него были некоторые проблемы после 640 000 км пробега. Но ремонт прошел быстро, и сейчас Volt в неплохом состоянии. Насколько может неплохим быть состояние автомобиля после 752 тыс. км пробега.

Самые большие ежегодные расходы на него – замена шин. Что, собственно, не удивительно, учитывая частоту использования машины.

"Volt – это машина моей мечты. Ездить на нем каждый день – одно удовольствие", сказал Белмер.

Сейчас Chevrolet Volt ездит практически только на бензиновом двигателе, так как электромотор стало невозможно использовать после того, как появилась проблема с батареей. Есть у гибрида и другие проблемы. Но более 752 тыс. км пробега – это впечатляющая цифра для любого автомобиля.