Volkswagen Touareg V8 TDI: первые фото нового кроссовера

Немецкая компания показала новый кроссовер с 4,0-литровым мотором от Audi SQ7 TDI.

Сразу после официальной премьеры нового Volkswagen T-Roc R, немецкий бренд презентовал самый мощный автомобиль в модельной линейке - Touareg V8 TDI. Дебют кроссовера состоится на Женевском автосалоне в марте текущего года.

Новый Volkswagen Touareg оснастили 4,0-литровым турбодизелем V8 TDI, генерирующим 416 л.с. и 900 Нм крутящего момента. По словам представителей марки с нуля до сотни модель разгоняется всего 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Отметим, что данная силовая установка соответствует последним европейским нормам выбросов 6d-TEMP.

Покупателям новинки будет предложено на выбор два пакета тюнинга. Первый - Elegance - включается металлические и холодные цветовые тона, а второй (Atmosphere) наоборот, получит натуральные тона и дерево в отделке, чтобы создать максимально теплую обстановку.

Уже в базовой комплектации Touareg V8 TDI оснащен пневматической подвеской, дверью багажника с электроприводом, педалями из нержавеющей стали, 19-дюймовыми колесными дисками. Также в минимальной версии имеется пакет Light and Sight с автоматически затемняющимися боковыми зеркалами и автоматическим светом фар. Продажи модели стартуют в мае этого года.