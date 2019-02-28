Надо ли прогревать двигатель в мороз

Нужно ли сначала давать двигателю разогреться в холодную погоду.

Большинство автовладельцев знает, что в самый разгар зимы, прежде чем отправиться на своем автомобиле в путь — в холод и снег, — нужно сначала завести двигатель и дать ему разогреться. Однако, несмотря на распространенное мнение, это никаким образом не продлевает срок службы вашего двигателя. Более того, такое разогревание сокращает его, снимая с цилиндров и поршней двигателя масло.

Если говорить вкратце, то двигатель внутреннего сгорания использует поршни для сжатия смеси воздуха и испаренного топлива внутри цилиндра. Затем сжатая смесь загорается, создавая событие сгорания — небольшой контролируемый взрыв, приводящий двигатель в действие.

Когда ваш двигатель холодный, бензин испаряется не так интенсивно и может не создать правильного соотношения воздуха и испаренного топлива для сгорания. У двигателей с электронной системой впрыска топлива есть датчики, компенсирующие нехватку температуры добавлением большего количества бензина в смесь. Другими словами, когда температура падает ниже нуля, двигатель уже "в курсе" этого и подстраивается под условия. Он продолжает работать таким образом, пока не достигнет температуры примерно в 4,5 градуса Цельсия.

В интервью изданию Business Insider Стивен Чиатти, инженер-механик из Аргоннской национальной лаборатории, специализирующийся на двигателях внутреннего сгорания, отметил, что прогрев двигателя в морозную погоду может стать серьезной проблемой. Все дело в том, что для достижения нужного баланса при низкой температуре в двигатель подается больше топлива, которое в процессе работы может попасть на стенки цилиндра. Бензин, по сути, мощный растворитель и может запросто снять масло со стенок цилиндра, если двигатель работает на холоде продолжительное время.

Состояние таких критически важных компонентов, как поршневые кольца и втулки цилиндра, может серьезно ухудшиться смыванием бензином смазочного масла, не говоря уже о затратах дополнительного топлива, которое расходуется при прогреве. Самый быстрый способ разогреть двигатель — езда. При нормальной работе он нагреется до оптимальной температуры и восстановит баланс между бензином и воздухом. Даже несмотря на то, что теплый воздух, создаваемый сердечником обогревателя, попадает в салон через несколько минут после начала работы, холостой ход сам двигатель практически не нагревает.

Лучшее, что можно сделать, — завести автомобиль, потратить минуту на смахивание снега и льда с окон, дворников и зеркал, сесть за руль и поехать. Если температура воздуха за бортом ниже нуля, удостоверьтесь, что с вашим дефростером все в порядке и он работает как надо, прежде чем выезжать со двора или парковки. Не стоит довольствоваться амбразурой в обледенелом лобовом стекле. Некоторые автомобили — вроде Land Rover — оснащены специальными электрическими нагревательными элементами в ветровом стекле.

Также не следует, сев за руль, сразу вжимать педаль газа в пол, так как это подвергнет ваш двигатель ненужной нагрузке. Для того чтобы он разогрелся в процессе вождения, необходимо от пяти до 15 минут — в зависимости от модели. Так что хотя бы поначалу следует ехать спокойно, никуда не торопясь. На мощных спортивных автомобилях этот процесс часто навязывается при помощи ограничителя оборотов, то есть двигатель не начнет работать на полную, пока не достигнет нужной температуры.

Разогревание автомобиля перед ездой — устаревшая практика со времен, когда на дорогах царили карбюраторные двигатели. Карбюраторы смешивают бензин с воздухом для получения испаренного топлива, на котором работает двигатель, но у них нет датчиков, контролирующих объем бензина в холодную погоду: они используют механическую систему для временного ограничения поступления воздуха, чтобы смесь была насыщеннее. Это грубый способ настроить соотношение воздуха и бензина. Каждый, кто хоть раз проделывал такое с карбюраторным двигателем, скажет, что после этого ехать нелегко. К тому же, если немного передержать холостой ход и перенасытить смесь, можно запросто запачкать свечи зажигания. Конечно, в итоге более старые автомобили приходится разогревать перед поездкой, иначе они заглохнут. Но популярность карбюраторных двигателей пошла на убыль еще в конце 1980-х.

Компания Volvo проводит испытания в Арктике, чтобы понять, нуждаются ли ее модели в каком-либо разогреве. Вывод однозначный: нет. Согласно представителям Volvo, лучше всего просто дать двигателю несколько секунд, чтобы он набрал необходимое давление масла, тогда поездка пройдет без эксцессов. Хорошее качество и состояние масла имеют решающее значение для защиты двигателя при запуске в холодных условиях.

Возвращаясь к вопросу о том, стоит ли все-таки прогревать двигатель в холодную погоду: если вы не ездите на стареньком авто с карбюраторным двигателем и не хотите тратиться на дополнительный ремонт, то нет, не стоит. Главное, покупайте качественное масло и следите за его состоянием, заменяя, когда необходимо. Так что, если вы вдруг не коллекционер или любитель винтажных машин, не стоит тратить время на прогрев, который может навредить вашему двигателю. Стартуйте, усаживайтесь поудобнее, пристегивайтесь и отправляйтесь в путь.