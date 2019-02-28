Названы факторы, которые нужно проверить при покупке авто

Специалисты составили список признаков, указывающих на проблемы в автомобиле, которые пригодятся тем, кто планирует покупку машины на вторичном рынке.

Эксперты представили несколько признаков, по которым можно вычислить проблемный автомобиль.

Так, в первую очередь необходимо обратить внимание на документы. В результате можно выяснить, количестве владельцев, "пробить" авто по базе данных и ознакомиться с данными о пробеге. Если продавец отказывается предоставить эти данные - лучше не соглашаться на осмотр.

Но, если до этого все же дошло, тогда нужно внимательно изучить дверные проемы, в том числе с помощью толщиномера. Если показатель превышает 200 мк, значит автомобиль попадал в ДТП и после красился. При показателе 350-400 мк предполагается наличие серьезного ремонта кузова.

Также на участие в ДТП указывает маркировка стекол, в том случае если на одном из них данные отличаются. Также эксперты отмечают, что не лишней будет и проверка лонжеронов на предмет ремонта. Если покупатель что-то обнаружит - лучше отказаться от выбора в пользу такого авто.

Кроме прочего необходимо обратить внимание на работоспособность и надежность подушек и ремней безопасности, а состояние двигателя можно определить по цвету выхлопных газов. Во время тест-драйва подержанного автомобиля нужно проверить работу трансмиссии, чтобы не было "пинков" или заминок.