Не то, что можно увидеть на дорогах: странные и необычные автомобили (Фото)

На дорогах порой встречается настолько необычный транспорт, что привлекает к себе все внимание других участников дорожного движения. Владельцы этих необычных автомобилей не привыкли к обыденности и однообразию.