Роскошное купе Italdesign DaVinci будет представлено в Женеве

Компания Italdesign наконец-то показала первое полноценное изображение своей новой модели DaVinci, которую представят автосалоне в Женеве 5 марта.

Роскошное купе с огромными дверями было создано с посадочной формулой 2+2.

Italdesign достаточно долго дразнила клиентов тизерами, и сейчас решила порадовать своих поклонников. Пока что неизвестно, чем является авто на фото — концептом или серийным авто. Однако точно понятно, что это будет небольшое серийное производство.

Одно известно точно — крышка на переднем крыле скрывает зарядный порт, то есть представленная модель будет электромобилем или гибридом. Хотя первый вариант более вероятен.

Известно, что предшественник этого купе — спорткар Duerta ("Duerta" означает «открыто» на пьемонтском диалекте) оснащается 5,2-литровым двигателем V10 и может разгоняться до 320 км/ч.

Стоит отметить, что культовое ателье Italdesign уже несколько лет находится под контролем Volkswagen Group. На его базе была создана автомобильная марка Automobili Speciali, производящая коллекционные модели в ограниченных тиражах.