Невероятный гиперкар с кузовом из углеродного волокна (Фото) Что можно придумать в покраске автомобиля? Ну разные варианты краски, не говоря уже о цветах, ну покрытый лаком неокрашенный карбоновый кузов, ну сочетание перечисленных вариантов - что еще-то? Koenigsegg готов дать ответ на этот вопрос своим уникальным гиперкаром Regera.