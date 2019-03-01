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Невероятный гиперкар с кузовом из углеродного волокна (Фото)
Что можно придумать в покраске автомобиля? Ну разные варианты краски, не говоря уже о цветах, ну покрытый лаком неокрашенный карбоновый кузов, ну сочетание перечисленных вариантов - что еще-то? Koenigsegg готов дать ответ на этот вопрос своим уникальным гиперкаром Regera.
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