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Суббота, 02.03.2019
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Популярные модели новых авто среди украинцев

Популярные модели новых авто среди украинцев
12:14 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay

По сравнению с февралем 2018 года рынок новых авто уменьшился на 2%.

В самом коротком месяце года в Украине на учет было поставлено 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Лидером рынка стала французская марка Renault, новые легковые автомобили которой в минувшем месяце получили 728 регистрационных номеров. В результате относительно прошлого года февральский результат Renault улучшился на 36 процентов.

Второе место с результатом 719 реализованных машин уверенно заняла японская марка Toyota. Годом ранее спрос на легковые Тойоты был ниже на 3 процента.

На третьей позиции KIA, автомобили которой выбрали 602 покупателя. По сравнению с февралем 2018 года регистрации новых KIA подскочили в 4 раза.

Четвертое место и 19-процентный рост у Hyundai – 404 авто.

Замыкает пятерку лидеров февраля 2019 года Nissan с результатом 397 автомобилей (+8%).

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Также в ТОП-10 рейтинга марок февральского рынка новых легковых автомобилей вошли: Skoda – 355 шт. (-2%); Volkswagen – 343 шт. (-59%); Mazda – 189 шт. (-4%); BMW – 176 шт. (+72%); Peugeot – 163 шт. (+19%).

Звание бестселлера февраля заслужил автомобиль KIA Sportage, выбор на котором остановили 413 украинских автомобилистов.

Всего с начала года автомобильный парк Украины пополнили 11 тыс. новых легковых авто, что на 12% меньше, чем за первые два месяца прошлого года.

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Автомобильный рынок, Автомобили, Авто, Новые авто.
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