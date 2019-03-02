Самые малоизвестные модели Porsche

Некоторые машины остаются в единственном экземпляре, есть такие автомобили и у марки Porsche.

Все производители сначала разрабатывают прототип, а только потом выпускают серийный автомобиль. При этом не всем прототипам суждено добраться до конвейера.

Например, модель Porsche 984, которую оснастили 135-сильным мотором и весом в 880 килограммов.

В 1987 году компания представила прототип Porsche Carrera Speedster, у него не было лобового стекла и крыши, что сделало транспортное средство очень неудобным.

Два года спустя производитель разработал машину Porsche Carrera Рanamericana, названную в честь гонок 50-х годов.

В 2002 году новой разработкой компании стал Cayenne Cabrio, однако трехдверный кабриолет на основе внедорожника не получил одобрения от руководства.

Автомобиль Porsche 918 Spider Rolling Chassis не только не получил серийное исполнение, но даже не был до конца собран.