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Суббота, 02.03.2019
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В Сети показали внешность нового Land Rover Defender

В Сети показали внешность нового Land Rover Defender
14:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Серийное производство новинки намечено на 2020 год.

Land Rover Defender новой генерации претендует на звание самого проходимого авто марки.

Согласно полученному рендеру, модель получится как полностью новое авто.

Помимо того, что внедорожник Land Rover Defender получит новую архитектуру и ряд современных систем, компания намерена полностью пересмотреть концепцию модели.

Представители марки отметили, что одна из целей авто – расширить целевую аудиторию и получить место среди молодежных моделей.

Самые малоизвестные модели Porsche

В результате Land Rover Defender получил сглаженную брутальность. Передняя часть получила плавные линии в стиле Range Rover и Discovery.

Техническое оснащение модели остается неизвестным, однако в продажу поступит и гибридное исполнение.

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Автомобили, Авто, Land Rover Defender.
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