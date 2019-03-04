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Самые ликвидные автомобили с пробегом

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Самые ликвидные автомобили с пробегом
12:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Стало известно, какую машину можно продать с минимальными потерями.

Одним из немало важных факторов при выборе автомобиля – ликвидность. Многие автомобилисты еще на этапе планирования покупки задумываются о том, как в будущем продать этот автомобиль с минимальными потерями.

Renault Sandero

В классе В самый высокий коэффициент сохранности стоимости - 85,51% - заработал французский бюджетный автомобиль.

Автомобиль можно укомплектовать двигателем объемом 1,6 литра мощностью 82 лошадиных силы. В дуэте с ним трудится 5-ступенчатая "механика". Автоматическая трансмиссия с 4 ступенями предлагается с 1,6-литровым 16-клапанным силовым агрегатом мощностью 102 лошадиных силы.

Hyundai Elantra

Корейский седан С-класса на конец 2018 года заработал коэффициент 82,48%. Под капотом предлагаются моторы - бензиновые 1,6- и 2-литровые, дающие 128 и 150 лошадиных сил соответственно. Агрегаты могут работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" или с 6-диапазонным "автоматом".

 

В базовую версию входят 2 подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, электронные стеклоподъемники, аудио оповещения, аудиоподготовка, зеркала с электроприводом и обогревом. В дорогих вариациях дополнительно присутствует аудиосистема и подогрев сидений, климат-контроль, подогрев задних кресел и датчик дождя.

Skoda Superb

Машина заработала 84,01% по остаточной стоимости, заняв место лидера в сегменте D. Автовладельцам предложено четыре варианта двигателей на выбор. Базовый - 1,4-литровый 150-сильный TSI способен работать в тандеме как с 6-ступенчатой "механикой", так и с DSG-7. Помимо него доступны 2-литровый 220-сильный TSI, работающий вместе с DSG-6, и 280-сильный вариант того же объема и с той же коробкой, но в полноприводной вариации.

В списке опций есть функции массажа водительского кресла с вентиляцией и электроприводами, мультимедийная система с сенсорным экраном.

Mazda CX-5

Японский кроссовер стал победителем в своем классе - SUV © - довольно высокий коэффициент сохранности стоимости: 92,06%. Авто в базовом комплектации предлагается с бензиновым 2-литровым мотором с отдачей 150 л. с. Вместе с мотором работает механическая трансмиссия и передний привод. По умолчанию кроссовер имеет климат-контроль, подогрев передних сидений, датчики света и дождя.

Kia Sorento

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Этот автомобиль корейского бренда имеет коэффициент сохранности стоимости 83,33%. Автомобиль продается в трех комплектациях, 5- и 7-местном исполнении. Все вариации оснащены дизельным двигателем с объемом 2,2 л и мощностью 200 л. с.), полным приводом и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Силовой агрегат позволяет машине разгоняться до 100 км/ч всего за 9,6 секунд.

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