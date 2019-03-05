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Стало известно, как правильно выбирать покрышки

Стало известно, как правильно выбирать покрышки
11:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay

В настоящее время у автолюбителей есть большой выбор резины для своих автомобилей.

Огромное количество производителей предлагают разнообразный выбор своей продукции.

Как это ни покажется странным, но огромный выбор автомобильных покрышек, представленный на рынке, иногда усложняет владельцу транспортного средства правильный выбор.

Для того чтобы облегчить выбор автомобильных шин, специалист в этой области сформулировал несколько полезных советов:

1. Планировать приобретение покрышек лучше всего в межсезонье. Будет время для того, чтобы не спеша сделать правильный выбор. Кроме этого у покупателя может возникнуть возможность приобрести комплект резины по акции, со скидкой.

2. Цена покрышек не обязательно напрямую связана с длительностью ее эксплуатации. Производитель вкладывает в ценовую составляющую еще и технические характеристики изделия. При покупке комплекта резины необходимо это учитывать.

Самые ликвидные автомобили с пробегом

3. Необходимо учитывать те условия, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Резина для автомобилей, которые часто стоят в городских пробках, не совсем подойдет для тех, кто передвигается по скоростным автомагистралям.

4. Следует обращать внимание на дату изготовления покрышек. Со временем, даже высококачественная резина теряет свои свойства и качества. Поэтому лучше всего покупать шины, которые произведены недавно.

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Автомобили, Авто, Покрышки, Автомобильные покрышки.
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