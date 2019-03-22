Названы автомобили, которые проще всего взломать и угнать

Эксперты составили рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Английский центр Thatcham Research провел исследования автомобильных конструкций, влияющих на степень защищенности автомобилей от бесконтактного взлома и угона.

В рамках исследований выяснилось, что из 11 автомобилей только 4 экземпляра, использующих максимально зашифрованный радиоканал и сигнализацию с датчиком наклона, показали достойный результат.

Максимальную защиту от перехвата данных и запуска мотора обеспечивают новый Audi e-tron, Jaguar XE, свежий Land Rover Evoque и Mercedes-Benz B-Class. Среднюю степень защищенности показали Ford Mondeo, корейцы Hyundai Nexo и Kia ProCeed, Lexus UX, Porsche Macan и гибридная версия Toyota Corolla.

А вот у японского компакт-кросса Suzuki Jimny не оказалось стандартной сигнализации или хотя бы секретных болтов на колесах. Отсюда самый худший результат.