Усовершенствованный внедорожник Changan CS95 от китайской компании

Первые фотографии модели, сделанные в шоу-руме, появились в Сети.

Обновленный полноразмерный внедорожник Changan CS95 значительно отличается от своего предшественника не только внешне, но и в салоне. Так, автомобиль обзавелся иной решеткой радиатора, а также пересмотренными бамперами и новой задней оптикой.

Интерьер новинки получил усовершенствованную передняя панель, новый блок управления климат-контролем и другой селектор трансмиссии. Кроме того внедорожник имеет более современный мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным монитором и дефлекторы обдува уникальной формы.

В движение Changan CS95 приводится 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 233 л.с., пару которому составляет 6-скоростная автоматическая коробка передач. Привод предложен на выбор - передний или полный. В основу обновленной модели легла платформ от большого седана Raeton.

Длина новинки составляет 4 949 мм, а колесная база - 2 810 мм. Внедорожник CS95 доступен как с 5-, так и с 7-местным салоном.