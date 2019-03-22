ModVans представила "дом на колесах" CV1

Автофургоны и автодома сейчас переживают огромное возрождение.

Среди них сейчас довольно ярко выражен новый сегмент, представляющий машины двойного назначения, которые по сути мало чем отличаются от фургонов - такие ТС были распространены в 1980-х и 1990-х годах.

В то время как те старые фургоны были в основном оснащены велюровыми диванами с телевизорами на крыше, нынешнее поколение гораздо глубже погружается в мир кемпинга, сохраняя при этом свою повседневную функциональность.

ModVans CV1 является ярким примером нового направления - автомобиль был представлен на недавней выставке кемперов RVX в Юте (США).

Как вы можете видеть, CV1 изготовлен из грузового исполнения американского Ford Transit. Были установлены модульные компоненты, такие как, плита, раковина, холодильник и, да, туалет.

Есть сетевая розетка, а бортовой генератор на 2000 Вт и электрическая система на те же 2000 Вт, которая подзаряжается от солнечных батарей, обеспечит жителей атводома необходимом количеством света.

CV1 имеет крышу с электрическим приводом, которая поднимается, чтобы обеспечить дополнительное место в салоне, а также два взрослых спальных места. Кухонная зона превращается в еще одну кровать, достаточно большую, чтобы на ней могли спать еще двое взрослых.

Установленный на крыше кондиционер обеспечивает прохладу, а на багажнике на крыше также имеется дополнительное место для хранения.

Компания предлагает CV1 в базовой комплектации за 77 000 долларов.