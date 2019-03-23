Родстер от британской компании Lister

Британская компания представила свой новый автомобиль открытым кузовом.

Новый родстер Lister LFT-C оснастили 5,0-литровой силовой установкой V8 с механическим нагнетателем. Как отмечают представители марки, мощность двигателя составляет 666 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля достигает 330 км/ч.

Экстерьер модели выделяется из общей массы благодаря более фактурному переднему бамперу, крупному заднему диффузору, широким задним аркам и заднему спойлеру. Надо отметить, что весь обвес выполнен из карбона.

Стоимость нового британского родстера будет составлять ориентировочно 150 тысяч евро, что делает его немного более выигрышным, чем купе. Lister LFT-C будет выпущен лимитированным тиражом в количестве всего 10 экземпляров и все они получат номерную табличку.