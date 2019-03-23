Chevrolet Captiva: продажи кроссовера начнутся летом 2019 года

Концерн General Motors анонсировал дебют кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

В октябре прошлого года на автосалоне в Колумбии была официально представлена предсерийная версия кроссовера Captiva 2019 модельного года. В Боготе Chevrolet представила автомобиль, который по сути является перелицованным китайским паркетником Baojun 530 совместной разработки GM и SAIC. Модели отличаются только радиаторной решеткой и логотипами марки.

Известно, что новинка появится в продаже в пяти- и семиместном исполнениях. Кстати, у "донорской" модели трёхрядной версии до сих пор нет. В оснащение нового Chevrolet Captiva вошли задние и передние парктроники, панорамная крыша, мультимедийная система с большим сенсорным экраном и камеры кругового видеообзора.

В движение автомобиль будет приводиться 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с., который трудится совместно с 6-ступенчатой механической трансмиссией или вариатором. Отметим, что Baojun 530 оснащается таким же двигателем, но вместо CVT китайскому паркетнику полагается роботизированная КПП. Привод - только передний.

Зарубежные инсайдеры сообщают, что старт продаж Chevrolet Captiva в Таиланде намечен на лето 2019 года. Скорее всего, производство модели наладят на заводе Wuling в Индонезии. О стоимости новинки информации пока нет.