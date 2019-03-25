Китайский "рекордсмен": авто с удивительном запасом хода

Китайская фирма "Grove Hydrogen Automotive" готовит к выходу в свет своего "первенца" - водородный хэтчбек с внушительным запасом хода - более 1 000 километров!

Уже известно, что китайский "рекордсмен" дебютирует в следующем месяце в рамках Шанхайского мотор-шоу. На этом мероприятии начнут собирать заказы на новинку от покупателей в Поднебесной.

Внешность новинки удивляет оригинальными формами кузова, а также некоторым сходством с автомобилями марки Maserati. Например, вертикальные "зубья" решетки радиатора.

В серию водородный Grove выйдет в 2020-ом, а в этом году производитель собирается завершить тестирование прототипов. Интересно, что марка получила свое название в честь английского физика Уильяма Роберта Гроува, придумавшего первый топливный элемент.

Хэтчбек получает силовую установку на водородных топливных элементах, обеспечивающую авто внушительный запас хода на одном баке, кузов из углепластика, а также оригинальные двери, способные распахиваться как в сторону, так и вверх.