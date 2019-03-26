Ferrari представила видеотизер новой модели

Модель под кодовым названием Prototipo, вероятно, изготовлена для клиента из Азии.

Ferrari представит новый суперкар линейки Special Project. Модель пока что в единственном экземпляре, ее вскоре покажут в Гонконге.

А пока что накануне премьеры автолюбителям показали тизер нового суперкара.

Вообще на сегодня Ferrari собрала несколько эксклюзивных моделей, последняя - Ferrari SP3JC на базе Ferrari F12tdf, снятой с производства.

Данных о новинке мало. если верить тизеру, автомобиль покажут в Blackbird Concessionaires – это официальный дилер компании в Гонконге. Будущий собственник – некий Mr. TK Mak – на своей странице в Instagram разместил соответствующий пост с рекламой тизера. Судя по аккаунту, юзер принимал участие в гонках Ferrari и тесно связан с Blackbird Concessionaires.

Одна из версий – в основе Prototipo может оказаться гиперкар LaFerrari. Якобы это та модель, о которой сообщили еще два года назад, но с тех пор ни разу не видели.