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Лучший автомобиль для дальнобойщиков

Лучший автомобиль для дальнобойщиков
12:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

О том, что это необычный тягач, говорит его внешнее оформление. А вот внутри - это натуральный дом на колесах!

Автопроизводители именитых автомобильных брендов постоянно работают не только над улучшением технических характеристик, но и над комфортностью самой кабины тягача.

Однако никакие мягкие кресла и аккуратное спальное место среднестатистического КАМАЗа не могут сравниться с кабинами от американских производителей.

В Соединенных Штатах не редкость встретить на дороге тягачи дальнобойщиков особой комфортности. 

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В этой, с позволения сказать, "кабине" имеется полноценная кухня с плитой и раковиной. Также жилая зона оснащается холодильником и телевизором. Некоторые машины имеют даже душевые кабины и санузел. Естественно, в таких "кабинах" имеется несколько комфортабельных спальных мест.

Такие кабины не производятся серийно, а изготавливаются исключительно в частном порядке по спецзаказу. Хотя количество оборудованных таким образом машин уже достаточно велико. Поэтому производителям следует, наверное, задуматься о более масштабном производстве.

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Автомобили, Авто, Дальнобойщики.
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