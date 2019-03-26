Лучший автомобиль для дальнобойщиков

О том, что это необычный тягач, говорит его внешнее оформление. А вот внутри - это натуральный дом на колесах!

Автопроизводители именитых автомобильных брендов постоянно работают не только над улучшением технических характеристик, но и над комфортностью самой кабины тягача.

Однако никакие мягкие кресла и аккуратное спальное место среднестатистического КАМАЗа не могут сравниться с кабинами от американских производителей.

В Соединенных Штатах не редкость встретить на дороге тягачи дальнобойщиков особой комфортности.

В этой, с позволения сказать, "кабине" имеется полноценная кухня с плитой и раковиной. Также жилая зона оснащается холодильником и телевизором. Некоторые машины имеют даже душевые кабины и санузел. Естественно, в таких "кабинах" имеется несколько комфортабельных спальных мест.

Такие кабины не производятся серийно, а изготавливаются исключительно в частном порядке по спецзаказу. Хотя количество оборудованных таким образом машин уже достаточно велико. Поэтому производителям следует, наверное, задуматься о более масштабном производстве.