Ford готовит гибридные установки для Focus и Fiesta

По словам Ford, электрическая поддержка крутящего момента позволяет обеспечить более гибкую и отзывчивую работу мотора.

Американская компания Ford подтвердила, что вскоре выйдут модели Fiesta и Focus, оснащенные 48-вольтовой мягкой гибридной силовой установкой, в составе новой линейки гибридных и полностью электрических автомобилей марки.

Fiesta EcoBoost Hybrid и Focus EcoBoost Hybrid будут показаны как автомобили 2020 модельного года, а их гибридная силовая установка будет предназначена для повышения эффективности использования топлива, а также для обеспечение более мощной и быстрой работы двигателя.

Обе модели будут иметь встроенный стартер/генератор с ременным приводом, заменяющим стандартный генератор переменного тока, и направленный на обеспечение восстановления и накопления энергии после торможения для зарядки 48-вольтовой системы литий-ионного аккумулятора.

Ожидается, что Fiesta Hybrid с 1-литровым мотором EcoBoost будет расходовать в среднем 4,9 литра бензина на 100 километров, тогда как Focus EcoBoost Hybrid будет еще более эффективным - всего 4,7 литра в смешанном цикле на 100 километров.