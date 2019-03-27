Скачать
Четверг, 28.03.2019
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
Британский парламент проголосовал против 8 вариантов Brexit
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Владимир Сидоренко: У Гвоздика есть "плюха"
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов

Ford готовит гибридные установки для Focus и Fiesta

Ford готовит гибридные установки для Focus и Fiesta
19:36 Ср, 27 Март 2019 Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

По словам Ford, электрическая поддержка крутящего момента позволяет обеспечить более гибкую и отзывчивую работу мотора.

Американская компания Ford подтвердила, что вскоре выйдут модели Fiesta и Focus, оснащенные 48-вольтовой мягкой гибридной силовой установкой, в составе новой линейки гибридных и полностью электрических автомобилей марки.

Fiesta EcoBoost Hybrid и Focus EcoBoost Hybrid будут показаны как автомобили 2020 модельного года, а их гибридная силовая установка будет предназначена для повышения эффективности использования топлива, а также для обеспечение более мощной и быстрой работы двигателя.

Обе модели будут иметь встроенный стартер/генератор с ременным приводом, заменяющим стандартный генератор переменного тока, и направленный на обеспечение восстановления и накопления энергии после торможения для зарядки 48-вольтовой системы литий-ионного аккумулятора.

Ford откажется от производства легковых авто в России

Ожидается, что Fiesta Hybrid с 1-литровым мотором EcoBoost будет расходовать в среднем 4,9 литра бензина на 100 километров, тогда как Focus EcoBoost Hybrid будет еще более эффективным - всего 4,7 литра в смешанном цикле на 100 километров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Ford, Авто, Focus, Фиеста, Focus и Fiesta.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
03 Кропивницкий всколыхнули два мощных взрыва (Фото, Видео)
04 Националисты в Виннице устроили дебош на встрече с Порошенко
05 Президент объяснил, почему Украина не ведет диалог с Москвой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
Пожар в Кропивницком ликвидирован (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
ГБР задержали майора полиции за взятку (Фото)
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Порошенко о дебатах: Нужна компетентность и профессионализм
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Ученые могут узнать, что было до Большого взрыва
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь