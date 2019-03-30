Проблемы больших машин, о которых должны знать водители (Фото) Пока малолитражки успевают увернуться и отделаться легким испугом, большегрузные машины, фуры и тягачи если и попадают впросак, то всерьез и надолго. Потому что вытащить большую машину из кювета может только еще большая машина, и то не сразу. Словом, если у водителя грузовика выдался неудачный день, то масштаб последствий, скорее всего, будет гораздо заметнее, и тому есть фотодоказательства, которые вы увидите ниже. От просыпанного угля и других сыпучих грузов до неумелого разворота и неудачного проезда под мостом, взгляните на большие проблемы больших машин!