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Суббота, 30.03.2019
Проблемы больших машин, о которых должны знать водители (Фото)
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Проблемы больших машин, о которых должны знать водители (Фото)

Пока малолитражки успевают увернуться и отделаться легким испугом, большегрузные машины, фуры и тягачи если и попадают впросак, то всерьез и надолго. Потому что вытащить большую машину из кювета может только еще большая машина, и то не сразу. Словом, если у водителя грузовика выдался неудачный день, то масштаб последствий, скорее всего, будет гораздо заметнее, и тому есть фотодоказательства, которые вы увидите ниже. От просыпанного угля и других сыпучих грузов до неумелого разворота и неудачного проезда под мостом, взгляните на большие проблемы больших машин!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Автомобиль, Автомобили, Авто, Большие машины, Фуры и тягачи.
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