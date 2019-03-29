Стало известно, когда выйдет новый кроссовер Ford Kuga

В США кроссовер известен под названием Ford Escape. Будут ли его обновлять, пока неясно.

Кроссовер нового поколения Ford Kuga выставят на всеобщее обозрение. Премьера новой модели состоится 2 апреля. Новость сообщило румынское подразделение компании на своей странице в Facebook.

Если верить официальному тизеру, дизайн Ford Kuga разработали в стиле последнего Ford Focus, который не продают на американском рынке.

На видеоролике машина представлена с новыми светодиодными фарами. Крышка багажника полностью соответствует хэтчбеку Ford Focus. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что и хэтчбек, и кроссовер построены на одной платформе.

По поводу других деталей, о которых известно наверняка – круглый селектор коробки передач в салоне. Возможно, речь идёт о 8-ступенчатой автоматической коробке передач. Также ранее сообщалось о том, что новый Ford Kuga будет гибридной модификации – ранее в феврале подобный прототип засекли на испытаниях.

Показ Ford Kuga пройдёт в Амстердаме на мероприятии Go Further. Кроме этого, там планируют показать гибриды Ford Focus и Ford Fiesta, а также полностью новый кроссовер. В линейке бренда он займёт промежуточное место между Ford EcoSport и Ford Kuga.