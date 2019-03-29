Компания Mitsubishi официально презентовала мощный пикап L200

Японский автопроизводитель показал концепт под названием Absolute.

Новинка отличается от обычного Mitsubishi L200 Triton увеличенным на 50 мм дорожным просветом, расширенной колеей, внедорожными покрышками, а также защитой двигателя и накладкой на крышу со встроенными светодиодными фонарями и ухватами для рук.

По предварительным данным, мотор остался без изменений. Серийный пикап оснащается бензиновым 2,4-литровым атмосферным мотором на 128 л.с. и 2,4-литровым дизелем мощностью 181 л.с. В качестве трансмиссии предлагается механика и классический "автомат".

Новый Mitsubishi L200 Triton Absolute был представлен на днях на автосалоне в Бангкоке. Серийное производство пикапа стартует в случае, если он заинтересует клиентов.