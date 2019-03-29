Измененный Renault Arkana в Сеуле

На мотор-шоу в Сеуле показали копию Renault Arkana, которая появится в продаже на корейском рынке.

Пока кросс-купе существует только в качестве концепта - у него, к слову, уже есть название "Samsung XM3 Inspire".

Каких-либо подробностей о будущей новинке разработчики не раскрывают.

Однако, судя по внешности концепт-кара, перелицованный Renault Arkana будет мало чем отличаться от прежней версии модели.

Из оригинального у XM3 называют новые бамперы с другими вставками, измененную геометрию выштамповок в нижней части дверей, а также иные задние фары.

В корейских автосалонах копия "Арканы" под брендом Samsung появится только в первом квартале 2020-го. Новый SUV встанет на конвейер завода Renault Samsung в Пусане.