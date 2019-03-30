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Хот-хэтч от компании Hyundai: представлен доработанный Veloster N

Хот-хэтч от компании Hyundai: представлен доработанный Veloster N
10:03 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N.

Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые "юбки", диффузор и задний спойлер. Кроме того модель обзавелась легкими кованными колесами, иным капотом и бамперами.

Премьера концептуальной новинки состоялась в рамках автосалона, который открылся накануне в Сеуле. Что касается технических данных, то двигатель изменениям не подвергался. В движение хот-хэтч приводится 2,0-литровым турбомотором мощностью 275 л.с. и 378 Нм крутящего момента.

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Серийная версия "заряженного" хэтчбека Hyundai Veloster N, по предварительным данным, дебютирует до конца 2019 года.

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Hyundai, Фото, Veloster N, Hyundai Veloster N.
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