Landwind готовит к выпуску Landwind E315

Китайская компания в ближайшее время проведет презентацию серийной версии нового кроссовера под заводским E315.

Официальный дебют новинки состоится на автосалоне в Шанхае в апреле текущего года. При этом в дилерские центры марки Landwind E315 поступит уже до конца 2019 года.

Дизайн передней части новинки выполнен в стилистике корейского Hyundai Santa Fe 2019. Однако корма и салон у кроссовера собственные, оригинальные. По некоторым данным, в разработке дизайна E315 принимали непосредственное участие специалисты ателье GFG Style, основанного легендарным Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио.

Стоит напомнить, что с момента своего основания в 2004 году компания Landwind выпускала копии известных моделей мировых брендов. Среди них можно выделить паркетник X7, который является "клоном" Range Rover Evoque.

Однако даже на местном рынке автомобили марки пользуются с каждым годом все меньшим спросом, что и послужило причиной разработки совершенно новой модели.

Информация о моторной гамме автомобиля также держится в секрете. Но эксперты считают, что под капотом может разместиться 1,5-литровый мотор либо 1,6-литровый с отдачей порядка 125 л.с.