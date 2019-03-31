Новая система безопасности для Tesla Model S и Model X

Американская компания оснастит новой системой все свои модели.

Отметим, что Sentry Mode была разработана для того, чтобы не дать посторонним людям проникнуть в машины Tesla. Недавно в Сети было опубликовано несколько видео, на которых данная система продемонстрирована в действии. Фирменная система получила 2 разных режима работы.

В первом, который носит название "Alert" происходит включение внешних камеры автомобиля в случае обнаружения подозрительного движение вокруг автомобиля. На данном этапе на центральный экран автомобиля также выводится письменное предупреждение о том, что камеры автомобиля записывают.

В случае обнаружения более серьезной опасности, например если разбито окно, система переключается в состояние "Alarm". В данном режиме срабатывает автомобильная сигнализация, увеличивается яркость центрального дисплея, а аудиосистема автомобиля включает на полную громкость музыку.

Отметим, что система Sentry Mode дебютировала на модели Tesla Model 3, теперь же автопроизводитель намерен оснастить данной функцией и электрокары Model S и Model X.