Автосалон в Нью-Йорке 2019: Genesis представит новый электрокар

Стало известно, авто станет самой дорогой моделью бренда.

Южнокорейский бренд Genesis, который принадлежит Hyundai, официально заявил о том, что в следующем месяце будет показан новый электрический концепт.

Напомним, что люксовый бренд ранее продемонстрировал Essentia - полностью электрический концептуальный купеобразный автомобиль, который, как утверждается, поступит в производство в качестве самой дорогой модели Genesis.

Благодаря своей привлекательной внешности и потрясающим динамическим показателям (разгон с 0 до 100 км/ч за 3,0 секунды), он стал одним из лучших участников прошлогоднего автосалона в Нью-Йорке.

В рамках своего недавнего интервью, Люк Донкерволк, глава дизайнерского отдела Hyundai Group, рассказал журналистам зарубежного издания о том, что на автосалоне в Нью-Йорке 2019 будет продемонстрирован электрический шоу-кар от Genesis.

Однако никаких дополнительных подробностей к этому заявлению не было добавлено, что вполне ожидаемо. Будет ли шоу-кар тем же Essentia или нет, мы наверняка узнаем, когда наступит апрель.

С момента представления импозантного купе Essentia появилось целое множество электрических гиперкаров и, если бы ребятам из Genesis захотелось бы создать что-то наподобие Pininfarina Battista – итальянского гиперкара, грядущий нью-йоркский автосалон был бы лучшим местом для этого.