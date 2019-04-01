Эксперты назвали легковушки, которые в Украине продаются лучше всего

Появился рейтинг продаж легковых автомобилей за март 2019 года.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в марте 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 8% – до 7,3 тыс. единиц.

По данным "Укравтопрома", лучший результат на украинском рынке новых авто за март 2019 года показала французская марка Renault, новые легковые автомобили которой в прошлом месяце получили 1022 регистрационных номера. Относительно марта прошлого года результат Renault улучшился на 66%.

Второе место с результатом 835 реализованных машин уверенно заняла японская марка Toyota. Спрос на легковые Toyota был ниже на 7% по сравнению с мартом 2018 года.

На третьей позиции KIA, автомобили которой избрали 710 покупателей. По сравнению с мартом 2018 года, регистрации новых KIA выросли в 3,2 раза.

Четвертое место и 19% роста у Skoda - 589 авто.

Замыкает пятерку лидеров марта 2019 года Nissan с результатом 567 автомобилей, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Отмечается, что лидером продаж в марте стал автомобиль KIA Sportage, выбор на котором остановили 549 украинских автомобилистов.