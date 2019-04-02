В Сети Hyundai Kona показали без камуфляжа

На фото видно, что интерьер кроссовера частично попал на кадры.

Премьера нового компактного кроссовера корейской марки, который займет место на ступень ниже Hyundai Kona, состоится 17 апреля.

Автопроизводитель ранее публиковал тизерное видео, которое анонсировало выход нового кроссовера Hyundai Venue. Однако на нем корейская новинка предстала в закамуфлированном виде, из-за чего невозможно было рассмотреть детали модели.

Первые снимки кроссовера без камуфляжа опубликованы порталом Indianautosblog. Судя по ним, автомобиль получит массивную каскадную радиаторную решетку с крупными прямоугольными ячейками, двухуровневую головную оптику, а также почти квадратные задние фонари.

При этом интерьер кроссовера частично попал на кадры. И судя по всему, Hyundai Venue получит мультимедийную систему с сенсорным экраном, лишь слегка выступающий над передней панелью, и оригинальный блок управления климатической системы.

Красный значок Turbo на пятой двери говорит о том, что под капотом новинки обосновался 1,0-литровый наддувный агрегат мощностью 100 л.с. Каких-либо дополнительных подробностей о Hyundai Venue пока нет.