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В 2020 году появится первый электрокар Volvo

В 2020 году появится первый электрокар Volvo
09:59 Сегодня Телеграф techno.nv.ua hype.ru

Проект разрабатывается на базе модели Volvo XC40. Это будет компактный электрокар, а его разработчики надеются составить сильную на конкуренцию для самой Tesla.

Немногим более года назад Volvo объявила о планах довести к середине следующего десятилетия продажи электромобилей на уровень не менее половины от всех продаж автомобилей марки. Никаких деталей об электромобилей нет, но известно, что кроссовер с полностью электрической силовой установкой будет представлен до конца 2019 года, а в продажу поступит в 2020 году.

В этом же году начнутся продажи Polestar 2, которая унифицирована с с по платформе Compact Modular Architecture (CMA) (ее же используют модели Lynk & Co 01, 02, и 03) и изначально будет электромобилем.

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В 2018 году Volvo XC40 стал победителем конкурса European Car of the Year. Для компактного кроссовера уже анонсирована модификация T5 Twin Engine, включающая в себя 1,5-литровый бензиновый мотор, электродвигатель, литий-ионную батарею на 9,7 кВт/ч с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. ДВС выдает 180 л.с., электромотор обеспечивает еще 82 л.с. и суммарная отдача силовой установки составляет 262 л.с.

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С места до 100 км/ч гибрид разгоняется за 7,3 секунды, развивая максимальную скорость 205 км/ч. На электричестве кроссовер способен проезжать до 54 километров. Выпуск Volvo XC40 T5 Twin Engine начнется в ноябре 2019 года на заводе в бельгийском Генте.

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Автомобиль, Проект, Продажа, Volvo, Электрокар, Tesla, Выпуск, 2020.
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