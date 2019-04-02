В 2020 году появится первый электрокар Volvo

Проект разрабатывается на базе модели Volvo XC40. Это будет компактный электрокар, а его разработчики надеются составить сильную на конкуренцию для самой Tesla.

Немногим более года назад Volvo объявила о планах довести к середине следующего десятилетия продажи электромобилей на уровень не менее половины от всех продаж автомобилей марки. Никаких деталей об электромобилей нет, но известно, что кроссовер с полностью электрической силовой установкой будет представлен до конца 2019 года, а в продажу поступит в 2020 году.

В этом же году начнутся продажи Polestar 2, которая унифицирована с с по платформе Compact Modular Architecture (CMA) (ее же используют модели Lynk & Co 01, 02, и 03) и изначально будет электромобилем.

В 2018 году Volvo XC40 стал победителем конкурса European Car of the Year. Для компактного кроссовера уже анонсирована модификация T5 Twin Engine, включающая в себя 1,5-литровый бензиновый мотор, электродвигатель, литий-ионную батарею на 9,7 кВт/ч с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. ДВС выдает 180 л.с., электромотор обеспечивает еще 82 л.с. и суммарная отдача силовой установки составляет 262 л.с.