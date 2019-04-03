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ТОП-5 недорогих б/у моделей авто, которые смело можно покупать

Смотрите фото (5)
ТОП-5 недорогих б/у моделей авто, которые смело можно покупать
12:31 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

На онлайн-аукционе eBay продается очень много подержанных автомобилей, поэтому трудно найти лучшие.

Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 б/у машин стоимостью до 5 000 долларов, которые сейчас можно купить на самом популярном в мире Интернет-аукционе.

Toyota 4Runner 1988

Выставленный на продажу Toyota 4Runner 1988 года (фото вверху) находится на удивление в неплохом состоянии, хотя он проехал около 240 000 км. Ржавчины мы не заметили. Салон, конечно, не выглядит новым, но он тоже в нормальном состоянии. Владелец утверждает, что кондиционер до сих пор работает.

Ford Mustang 1992

Кабриолет Ford Mustang 1992 года в прекрасном состоянии. Даже его белый кожаный салон почти как новый. Кроме того, под капотом находится 5,0 л двигатель V8.

Chrysler PT Cruiser 2009

Этот Chrysler PT Cruiser снимался в одном из популярных американских телевизионных шоу. В любом случае, это уникальный автомобиль. За него хотят получить 4 500 долларов.

Yugo GV 1988

Yugo GV 1988 года подойдет для любителей загородного отдыха. Учтите, что в свое время у этого автомобиля была не очень хорошая репутация из-за его плохой надежности. Цена – от 4 500 долларов.

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Mercedes-Benz 300TE 4Matic 1992

Кузов Mercedes-Benz 300TE 4Matic в неплохом состоянии, правда кое-где есть ржавчина. Салон в очень хорошем состоянии. Автомобиль недавно прошел полную проверку и техническое обслуживание. Хороший семейный автомобиль. Цена – 4 500 долларов.

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