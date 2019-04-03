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Первый электрический внедорожник от Volkswagen

Первый электрический внедорожник от Volkswagen
20:53 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Через 2 недели в Шанхае Volkswagen покажет I.D. Roomzz – концепт первого полностью электрического крупноформатного внедорожника.

О новом автомобиле пока что ничего неизвестно. Разработчики обещают поразить зрителей новыми возможностями – в частности, трансформацией салона, оригинальной конфигурацией посадочных мест, качественными отделочными материалами и регулируемым освещением. Концепт-кар оснастят фирменной системой интеллектуального вождения IQ.DRIVE и автономный режим I.D. Pilot.

Как и для других автомобилей линейки I.D., для Roomzz используют платформу модульного электропривода MEB, с диапазоном мощности от 48 до 111 кВт-ч. Максимальная дальность проезда на одном заряде – 550 км.

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Увидеть концепт кроссовера можно будет с 16 по 24 апреля на выставке Auto Shanghai 2019.

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Автомобиль, Внедорожник, Volkswagen, Авто, Электрокар, Auto Shanghai 2019.
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