McLaren рассекретил новый Gran Tourer

Показанный на фотографиях новый Gran Tourer - это уже четвертая модель из этого плана.

Еще совсем недавно мы обсуждали представленный план развития компании McLaren, получивший название Track25.

В рамках этого плана бренд должен к 2025 году выпустить не менее 18 обновлений и полностью новых моделей.

Пока нам показали только закамуфлированный прототип, который скинет маскировку уже в следующем месяце. Пока подробности не сообщаются, но компания обещает создать уникальный автомобиль.

Суперкар должен будет стать самым практичным автомобилем в своем классе со среднемоторной компоновкой, сочетая в себе высокую мощность, отличную управляемость, а также надежность и безопасность.

Интерьер новинки обещают сделать просторным, без лишних изысков, с использованием исключительно аутентичных и высококачественных материалов. На данный момент суперкар проходит финальные дорожные испытания. Название еще не придумано, или не оглашается (что более вероятно).

Также в пресс-службе отметили, что новый Gran Tourer станет единственной «основой» для создания единственного в своём роде Hyper-GT - модели Speedtail.