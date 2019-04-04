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Эксперты назвали страны с самыми большими объемами автопроизводства

Эксперты назвали страны с самыми большими объемами автопроизводства
11:49 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Всемирная организация автопроизводителей OICA подвела итоги прошлогоднего глобального производства автотранспортных средств.

Украина в мировом рейтинге автопроизводителей по итогам прошлого года заняла предпоследнее место с результатом 6623 изготовленных автотранспортных средства. Меньше нашей страны автотранспортных средств выпустил только Тунис – 1700 шт.

Так, по данным OICA, имеющимся в распоряжении Укравтопрома, мировой автопром закончил год показателем выпуска 95 млн 635 тыс. автотранспортных средств. В результате, относительно 2017 года мировое автопроизводство уменьшилось на 1,1% или на 1036833 ед. автотранспорта.

Традиционно львиную долю в структуре глобального автопроизводства сформировали легковые автомобили, которых было выпущено 70 млн 679 тыс. шт. Однако по сравнению с предыдущим годом выпуск легковых авто сократился на 2,8%, сообщает Укравтопром.

Похожая ситуация сложилась и в части тяжелых грузовиков, производство которых снизилось на 3%, до 4,045 млн шт.

Автобусный сегмент мирового автопрома также закончил год падением (-7,1%), выпустив чуть более 275 тыс. автобусов.

В тоже время производство легких коммерческих автомобилей достигло показателя 20 млн 636 тыс. единиц, что почти на 6% больше результата 2017 года.

Мировое лидерство в автопроизводстве, несмотря на четырехпроцентное падение годового объема, в очередной раз подтвердила Китайская Народная Республика, с заводов которой в прошлом году вышло 27,8 млн. единиц автотранспорта. Из этого количества автопромом Поднебесной было произведено: 23,7 млн легковых автомобилей (-4,1% к 2017 году); 1,996 млн легких коммерческих авто (+13%); 1,950 млн тяжелых грузовиков (-17%) и 153 тыс. автобусов (-14%).

Вторыми по объемам автопроизводства стали Соединенные Штаты Америки. Их результат – 11,315 млн автотранспортных средств, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

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Годовое производство легковых автомобилей в США составило 2,796 млн шт. (-7,8%); LCV – 8,190 млн шт. (+4%); тяжелых грузовиков – 328,5 тыс. шт. (+17%).

Страной-автопроизводителем №3 стала Япония, отчитавшаяся о производстве 9 млн 728 тыс. АТС и 0,4% росте.

Японский автопром в прошлом году выпустил: 8,358 млн. легковых авто (+0,1%); 843 тыс. ед. LCV (+3,4%); 517 тыс. шт. тяжелых грузовых авто (+0,4%) и 9,6 тыс. автобусов (-21%).

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Автомобили, Авто, Автопроизводства.
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