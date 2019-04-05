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Эксперты назвали, какой цвет при выборе автомобиля самый практичный

Эксперты назвали, какой цвет при выборе автомобиля самый практичный
08:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Стало известно, какой самый практичный цвет автомобиля.

При выборе автомобиля многие покупатели учитывают ряд параметров.

Среди них находится и оттенок кузова.

Есть несколько критериев, которые учитывают автолюбители, присматривая для покупки автомобиль. Например, если для хозяина имеет значение внешняя чистота машины, подойдут серый или серебристый цвета. Даже в ненастную погоду наличие грязи на кузове не сильно заметно.

Немаловажным аспектом является быстрое восстановление покрытия после аварии или других механических повреждений. Наиболее уязвимыми в этом отношении являются оттенки металлик или хаки. Практика показывает, что может уйти много времени для поиска нужного состава перекраски.

На выбор цвета влияет и характер покупателя машины. Психологи заметили, что каждый окрас отвечает определенным чертам характера. К примеру, белый цвет может означать стремление к гармонии и аккуратности. Черный же может свидетельствовать об агрессивных чертах.

Через две недели в Шанхае дебютирует серийный Volkswagen Teramont

В итоге, по мнению автомобильных экспертов, наиболее практичным вышел серый цвет.

Он устойчив к проявлению грязи и его можно быстро восстановить. Кроме того, он свидетельствует о статусности и рассудительности владельца машины.

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Автомобиль, Авто, Покупка автомобиля, Цвет автомобиля.
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