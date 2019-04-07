Audi e-tron: электрокроссоверы начнут поставлять в США уже в мае 2019 года

Компания Audi в мае начнет поставки своего электрокроссовера e-tron в США.

Запустить продажи модели изначально планировали в 2018 году, однако поставки официально отложили из-за проблем с программным обеспечением.

Также ходили слухи, что компания испытывала некоторые трудности с поставками аккумуляторных батарей.

Сегодня же в компании заявили, что первая партия e-tron отправится в Штаты уже в следующем месяце.

В Audi подчеркнули, что e-tron начнут получать не только первые клиенты. Также электрокроссоверы можно будет посмотреть в автосалонах и даже провести тест-драйв.

Кроме того стало известно, что на одном заряде Audi e-tron сможет проезжать 328 км (цикл EPA), что значительно меньше, чем могут конкуренты с такой-же батареей (95 кВтч).