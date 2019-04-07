Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Дебаты на "Олимпийском": Порошенко назвал дату
Дебаты на "Олимпийском": Порошенко назвал дату
Наступление на Триполи: В боях погиб 21 человек
Наступление на Триполи: В боях погиб 21 человек
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram

Audi e-tron: электрокроссоверы начнут поставлять в США уже в мае 2019 года

Audi e-tron: электрокроссоверы начнут поставлять в США уже в мае 2019 года
22:03 Сегодня Телеграф autogeek.com.ua Фото: Twitter

Компания Audi в мае начнет поставки своего электрокроссовера e-tron в США.

Запустить продажи модели изначально планировали в 2018 году, однако поставки официально отложили из-за проблем с программным обеспечением.

Также ходили слухи, что компания испытывала некоторые трудности с поставками аккумуляторных батарей.

Сегодня же в компании заявили, что первая партия e-tron отправится в Штаты уже в следующем месяце.

Спрос на электромобили в Украине увеличился на 71%

В Audi подчеркнули, что e-tron начнут получать не только первые клиенты. Также электрокроссоверы можно будет посмотреть в автосалонах и даже провести тест-драйв.

Кроме того стало известно, что на одном заряде Audi e-tron сможет проезжать 328 км (цикл EPA), что значительно меньше, чем могут конкуренты с такой-же батареей (95 кВтч).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Audi, Авто, Е-tron, Audi e-tron, Электрокроссоверы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе
05 Пощадите психику детей: никогда не произносите эти фразы старшему ребенку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Допинг-тест в WADA: Порошенко дал ответ Владимиру Кличко
Допинг-тест в WADA: Порошенко дал ответ Владимиру Кличко
КПВВ &quot;Гнутово&quot; откроют 9 апреля
КПВВ "Гнутово" откроют 9 апреля
СМИ: Елизаета II хочет встретиться с Трампом
СМИ: Елизаета II хочет встретиться с Трампом
Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл
Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь