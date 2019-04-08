Эксперты назвали цвета автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП

Исследования по дорожной безопасности указывают на различное восприятие автомобилей разных цветов на дороге.
По статистике продаж, чаще клиенты приобретают машины следующих цветов:
Статистика продаж не отслеживает частоту попадания в дорожные аварии машин с учетом их окраски. Но страховые компании не случайно вводят поправочный коэффициент при заключении договоров страхования.
По результатам оценки страховщиков, среди наиболее частых цветов автомобилей в дорожных авто авариях встречаются:
Еще одна необычная статистика учитывает столкновения транспортных средств с учетом их цвета:
Эти показатели не учитывают других факторов: опыт управления автомобилем, дорожные условия, время суток.
Но даже по имеющимся цифрам водитель уже вправе делать определенные выводы при покупке нового транспорта во время очередного посещения автосалона.