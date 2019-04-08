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Эксперты назвали цвета автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП

Эксперты назвали цвета автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП
13:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

При выборе транспортного средства для приобретения, стоит учитывать и этот аспект.

Исследования по дорожной безопасности указывают на различное восприятие автомобилей разных цветов на дороге.

По статистике продаж, чаще клиенты приобретают машины следующих цветов:

  • белый;
  • серый (с различными оттенками);
  • черный;
  • синий.

Статистика продаж не отслеживает частоту попадания в дорожные аварии машин с учетом их окраски. Но страховые компании не случайно вводят поправочный коэффициент при заключении договоров страхования.

По результатам оценки страховщиков, среди наиболее частых цветов автомобилей в дорожных авто авариях встречаются:

  • красный - 62%;
  • серебристый, черный - 20%;
  • коричневый - 8%;
  • желтый - 1%.

Еще одна необычная статистика учитывает столкновения транспортных средств с учетом их цвета:

  • темный с темным - 65%;
  • темный со светлым - 25%;
  • светлый со светлым - 6%.

Эти показатели не учитывают других факторов: опыт управления автомобилем, дорожные условия, время суток.

Но даже по имеющимся цифрам водитель уже вправе делать определенные выводы при покупке нового транспорта во время очередного посещения автосалона.

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ДТП, Автомобили, Авто, Цвета автомобилей.
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