Эксперты назвали цвета автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП

При выборе транспортного средства для приобретения, стоит учитывать и этот аспект.

Исследования по дорожной безопасности указывают на различное восприятие автомобилей разных цветов на дороге.

По статистике продаж, чаще клиенты приобретают машины следующих цветов:

белый;

серый (с различными оттенками);

черный;

синий.

Статистика продаж не отслеживает частоту попадания в дорожные аварии машин с учетом их окраски. Но страховые компании не случайно вводят поправочный коэффициент при заключении договоров страхования.

По результатам оценки страховщиков, среди наиболее частых цветов автомобилей в дорожных авто авариях встречаются:

красный - 62%;

серебристый, черный - 20%;

коричневый - 8%;

желтый - 1%.

Еще одна необычная статистика учитывает столкновения транспортных средств с учетом их цвета:

темный с темным - 65%;

темный со светлым - 25%;

светлый со светлым - 6%.

Эти показатели не учитывают других факторов: опыт управления автомобилем, дорожные условия, время суток.

Но даже по имеющимся цифрам водитель уже вправе делать определенные выводы при покупке нового транспорта во время очередного посещения автосалона.